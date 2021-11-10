MLB賽季已結束，接下來在休賽期最熱鬧的莫過於自由球員簽約、各大獎項頒發，前陣子兩聯盟金手套得獎者全數出爐，而在稍早2021年漢克阿倫獎也公佈了得獎名單，美聯由藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)拿下，國聯則是費城人哈波(Bryce Harper)。

At just 22 years old Vlad Guerrero Jr. put on an offensive clinic to earn the AL Hank Aaron Award. pic.twitter.com/vk2FKjKziN — MLB Stats (@MLBStats) November 9 2021

這次與以往不同的是首次有「投手」入圍，那個人就是日本好手大谷翔平，可惜他沒得獎繼續創造歷史，而美聯入圍好手還有皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)、洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、金鶯外野手穆林斯(Cedric Mullins)、運動家重炮歐森(Matt Olson)、印地安人拉米瑞茲(Jose Ramirez)。

最後小葛瑞洛脫穎而出，以22歲年紀拿下漢克阿倫獎，是史上第四位獲獎的藍鳥球員，也是史上獲獎最年輕球員，本季他604打數有188支安打，擊出48支全壘打和裴瑞茲並列聯盟全壘打王，另外有111打點、跑回123分，打擊率高達.311，攻擊指數1.002，能拿下漢克阿倫獎實至名歸。

國聯入圍的有紅人卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、巨人克勞福(Brandon Crawford)、勇士弗里曼(Freddie Freeman)、紅雀戈史密德(Paul Goldschmidt)、哈波、國民索托(Juan Soto)以及教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，最後由費城人強打哈波拿下，這個結果也不令人意外。

.@bryceharper3 was must-see TV in 2021 earning him his 2nd NL Hank Aaron Award. pic.twitter.com/Z0wYFN6dHH — MLB Stats (@MLBStats) November 9 2021

這是哈波生涯第二度獲得漢克阿倫獎，成為史上第12位二度獲獎球員，哈波本季488個打數有151支安打、35支全壘打，貢獻84分打點，42支二壘安打是大聯盟最高，長打率0.615也是大聯盟第一，打擊率.309、攻擊指數1.044，本季前半段他表現還普通，下半季快速升溫，聲勢一下超過許多人！