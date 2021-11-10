臺北網紅節於11月3日晚間在momo購物網直播熱賣「pHformula貴婦秘密保養組」，網紅曾小芬與安紀，更在現場試用pHformula美拉却黑精萃，吸收快速，膚質透亮。臺北網紅節活動為期兩個月，只要在11月1日至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，且於11月16日前至「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為喜愛的網紅投票，還能獲得抽萬元大獎的機會。

pHformula是來自西班牙巴塞隆納原裝進口的醫美級煥膚保養品，結合全世界頂尖醫學中心及專業人士投入無數心血共同研發pHformula一系列保養品，目前已在全球四十個國家都有pHformula品牌的行銷據點。

pHformula是國際品牌，目前已能在全球32個國家中見到。(圖/pHformula提供 )

梵谷醫學美容總經理潘國勇表示，pHformula是來自歐洲頂尖專業醫美人士打造，專為影視名流、貴婦名媛提供私人的肌膚管理，雖然沒有專櫃品牌的知名度，但是在高消費族群卻有響亮的口碑聲譽，屬於客層精準的高檔小眾品牌。熱愛電影藝術的pHformula也是今年贊助義大利威尼斯影展的保養品牌，在影展期間與群星共閃熠熠光輝。

pHformula贊助今年的威尼斯影展。(圖/臺北網紅節提供)

臺北網紅節熱銷推薦款「pHformula貴婦秘密保養組」，內含美拉却黑精萃30ml一瓶、菁純B3乳霜50ml一瓶、B3增彩面膜50ml一瓶、H20閃亮噴霧50ml一瓶、更新潔敷乳100ml一瓶、pHformula旅行收納袋一個，原價14830的套組，現在只要9300元就能買到；此外只要購買本次優惠套組，額外提供一張pHformula VIP保養體驗券，原價3500元，優惠價為999元，並可於抗老換膚、煥白換膚、淨顏煥膚、舒緩換膚課程任選一堂。

pHformula貴婦秘密保養組，限量優惠折扣中。(圖/臺北網紅節提供)

pHformula「美拉却黑精萃」具亮白與保濕雙效成分，能夠均勻膚色，改善斑點暗沉，幫肌底補水，撫平淡化細紋，使肌膚散發水潤、健康的光采，適合各種肌膚類型、乾燥肌膚，或有斑點暗沉或疤痕膚質等困擾者。

pHformula「菁純B3乳霜」能溫和舒緩泛紅、改善色素沉澱及延緩肌膚老化並，含有豐富的維他命B3搭配24小時保濕精華，讓肌膚持久滋潤，各種肌膚類型、乾燥肌膚及各年齡層適用。

pHformula「B3增彩面膜」是霜狀面膜。(圖/臺北網紅節提供)

pHformula「B3增彩面膜」為滋養的霜狀面膜，提供溫和舒適的水合效果，舒緩紅腫與敏弱現象，並透過天然植萃與菸鹼醯胺(B3)強化肌膚屏障，改善外界壓力對肌膚的影響。

pHformula「H20閃亮噴霧」結合非洲吊燈樹果精華與礦物質的保濕噴霧，適合日常使用，幫助舒緩敏感肌，讓肌膚舒適清爽，在清潔後及日曬後的肌膚使用，噴霧的細小分子能瞬間被吸收，為缺水的肌膚及時補充水分，喚醒肌膚活力，也可做為定妝噴霧，讓妝容光采動人。

pHformula「更新潔敷乳」具高活性成份，幫助改善肌膚粗糙角質，亦可搭配換膚保養前做使用，溫和卸除彩妝及髒污，適用於各種肌膚類型。

現在購買pHformula貴婦秘密保養組，可獲得一張原價3500元，優惠價只要999元的 VIP保養體驗券。(圖/臺北網紅節提供)

好康不只臺北網紅節有，來臺北網紅節購買北市優質產品，還能參加臺北市政府於110年11月2日至111年2月15日推出為期3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，活動獎項包含電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮，總價值更超過新臺幣3000萬，民眾只要於臺北市實體店家消費，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，登錄消費發票或收據，即可獲得1次抽獎機會，消費愈多得獎機會愈高。(賴韻如/台北報導)