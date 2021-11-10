台積電確定將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年開始動工，2024年開始量產，激勵京城、東泥、國產等資產概念股今(10)日一早即亮燈漲停，包括中石化等在高雄擁有土地資產、在地建商，以及水泥營建等相關概念也上漲同賀。

台股開盤上漲7.73點，以17549.09點開出，指數開盤不久即翻黑，隨即在平盤附近上下震盪，台積電9日宣布日本及高雄投資案，今以611元平盤開出，隨後股價也在平盤上下1元遊走。

雖然台積電股價走勢平平，但先前因高雄設廠計畫遲遲未宣布，引發外界臆測，今日受確定將赴高雄設廠消息激勵，南台灣營建股京城開盤即亮燈漲停，以41.15元開出後，截至9點54分，漲停均未打開，永信建、隆大等高雄建商也都有4%以上的漲幅；而在高雄擁有大筆土地資產的中石化、東南水泥等，也漲勢凌厲；國產因高雄預拌廠的建設商機亮燈漲停。

台積電除高雄投資案帶動相關商機，日本投資計畫也讓資本支出受惠概念股帆宣、家登上揚，其中帆宣早盤一度攻上漲停129.5元，後漲停打開。