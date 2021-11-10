核四重啟商轉公投尚未舉行，但原能會主委謝曉星8日在立法院答詢時表示，他尊重公投結果，但原能會同意重啟核四的機率是零，引發外界熱議。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，他原以為公投過了民進黨還會裝一下，撐到兩年快期滿再來表態沒收公投結果，沒想到還沒投票就已明確表態不會讓核四重啟，讓他不禁感嘆「又一次，我低估了民進黨的恥度」。

逆風的烏鴉9日在臉書發文表示，他日前才預言就算核四重啟公投過關，民進黨會用原能會的方案阻擋公投結果的執行，雖然基本上他猜的沒錯，「但又一次，我低估了民進黨的恥度」。他原本以為，公投如果過了民進黨還會裝一下，撐到兩年快期滿再來表態沒收公投結果，沒想到還沒投票，謝曉星就已經明確表態不會讓核四重啟過關了。

逆風的烏鴉指出，會說這種表態很無恥的原因有三：第一，理論上這項公投不是什麼諮詢性公投，結論就具有強制力，謝曉星明擺著就是不會執行重啟核四的公投結論，到底誰是老闆？又置公投於何物？第二，謝急著表態，顯然是要干預公投，告訴民眾就算你支持重啟也沒用，所以不用去投了，這可望讓謝入閣當官；第三，謝以前說重啟需要10年，現在直接說不會讓核四重啟過關，所以到底哪個是他的專業評估？恐怕一切都是政治評估。

逆風的烏鴉痛批，明明針對核四議題就能公開辯論，但謝曉星卻想用這種話術擋核四重啟公投，但也正因為他這麼說，所有支持核四重啟，和對核四重啟有疑慮而又不滿民進黨施政的人，都該出來投同意票，以懲罰漠視民主的囂張政客。

不過，蘇貞昌9日赴立院施政總質詢，被問到核四公投議題時，蘇稱如果重啟核四公投通過，依照《公投法》就是要重啟了；蘇還稱，所以前天他到宜蘭時，當地鄉親每個人緊張得要死，說會被核四害死。