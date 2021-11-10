一名高齡71歲的劉姓退伍軍人，日前深夜被花蓮警分局美崙派出所所長王德麟發現酒後騎行電動車，當下他不斷跳針說「有那麼嚴重嗎」、開嗆自己認識許多官員，並在進行酒測時倒地耍賴，王即實施保護管束，將他押回巡邏車，豈料，劉竟發酒瘋，直接咬斷對方左手大拇指，還吐在車內，王儘管血流不止，仍先將劉送至派出所，再去就醫，所幸經微創手術，已經順利接回斷指，劉也被依公共危險罪、妨害公務等罪嫌，移送偵辦。

花蓮警分局美崙派出所所長王德麟被酒駕犯嫌咬斷大拇指後，仍先將犯嫌帶回派出所，再去醫院就醫。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

美崙派出所所長王德麟8日晚間10時許，帶著員警在轄區內巡邏，行經府前路與永興路口，發現一名男子騎乘電動車，任意變換路線、左右搖晃，還連闖2個紅燈，由於形跡可疑，即鳴警笛攔住男子，下車盤查。

花蓮警分局美崙派出所所長王德麟被酒駕犯嫌咬斷大拇指，並吐在車內後，當下與員警趕緊尋找斷指，所幸找到並順利接回斷指。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

男子見到警方時，不斷跳針說「有那麼嚴重嗎」，接著又說自己是退休公務員，並開嗆自己認識前花蓮消防局長黃登旺等官員，且自己也是警消顧問等，不過王仍向他表示涉嫌酒駕，必須依法進行酒測，但男子還是不斷嗆聲，甚至準備要頭要撞地板，不斷耍賴，王和員警連忙護住他的頭部，並實施保護管束。

花蓮縣警察局長蔡丁賢（左）第一時間也趕到醫院關心被酒駕犯嫌咬斷大拇指花蓮警分局美崙派出所所長王德麟（中）。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

怎料，正當男子被王押上巡邏車時，他竟然發酒瘋，死咬王左手大拇指不放，最後直接咬斷拇指第一節，並吐在車內，員警見狀，連忙找尋斷指。儘管王當下血流不止，痛不欲身，但他卻不顧傷勢，先將男子帶回派出所，再搭車前往醫院，所幸經過幾小時的微創手術，現已順利接回斷指。

經查，該名劉姓男子為一名退伍軍人，酒測值達0.65，儘管他搬出認識哪些官員，最後還是被依重傷害、公共危險罪、妨害公務等罪嫌，移送偵辦。

花蓮縣警察局長蔡丁賢和花蓮分局長郝心誠第一時間也趕到醫院關心王，感謝展現英勇正義制伏不法。郝說，王德麟從警32年，一路從員警打拼到所長職務，前年從外縣市派任花蓮分局，擔任美崙派出所所長，服務期間、值勤都相當認真，美崙轄區內的治安交通成績也十分卓越，且他不顧斷指傷勢，堅持保護自傷自己的酒駕犯嫌，令分局與同仁相當感佩與不捨。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障