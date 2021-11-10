輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天宣布，已正式向美國主管機關申請緊急授權，讓18歲以上年齡層可使用輝瑞/BNT疫苗追加劑。

兩家公司於10月下旬發表研究結果，指施打輝瑞/BNT第3劑可預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有症狀感染，其效力達95.6%，這項臨床試驗以1萬人為對象作調查。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在9月已准許65歲以上年長者及具重症風險者施打輝瑞/BNT第3劑，如今兩家公司要求擴大這項緊急授權，讓18歲以上年齡層也可接種追加劑。

根據輝瑞最早提出的申請，是讓16歲以上民眾都可注射追加劑，這項計畫也獲得美國總統拜登政府的支持，但當時FDA駁回這項申請。

有數個國家已經批准施打COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫力；經一些研究顯示，疫苗施打數個月後，保護效力可能降低。

歐盟藥品管理局（EMA）在10月初已批准對18歲以上年齡層施打追加劑；至於哪些年齡符合優先接種資格，則由各會員國主管單位作決定。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101110