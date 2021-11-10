家住高雄市桃源區的高紳旭肩負身為大哥的重任，擁有6個弟妹的他，除了兼顧自己的學業，還會幫忙父親農務工作，另外由於最小的弟弟有先天骨骼上問題，紳旭會背著弟弟去上學，雖然弟弟開刀後已不能揹負，紳旭仍會幫弟弟按摩、洗澡，懂事又愛護弟妹的精神令人動容，讓他獲得孝悌兒童的榮耀。

另一名榮獲孝悌兒童的六龜區林俊亨，因父親不負責任，俊亨從小和母親相依為命，2人居住在簡陋貨櫃屋內，母親因年輕吸毒導致身體不佳，又因脊髓壓到神經腳萎縮，領有身障證明，行動不便，無法外出工作，因此俊亨家中收入，主要倚賴社福資源維持家中生活開銷。

現就讀國中三年級的俊亨，自幼不因家中環境而自卑，反而是一位勤奮乖巧、有禮貌的青少年，不僅課業成績保持班上第一名，也熱心助人，獲得多張獎狀，因母親行動不便，他放學後會幫忙母親按摩腳、搥背，也會幫忙洗碗、掃地、母親對於俊亨的獨立與乖巧，備感欣慰。

其他獲選今年度孝悌兒童者還有來自旗山區的黃俊蒼、大寮區的吳吉安及簡國民、甲仙區的廖育真、林園區的陳意涵、杉林區的黃晨蓁、鳳山區的蕭家馨。

北高雄家扶中心今年度從4000多名弱勢家庭扶助兒童中選出10名孝悌兒童，這些孩子們雖處在逆境，仍能積極向學、照顧生病的家人，小小年紀卻展現出無窮生命力，他們的精神與孝行值得鼓勵，家扶中心將於11月28日於旗山慈幼園遊會公開表揚這10名孝悌兒童。

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