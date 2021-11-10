受疫情影響，政院推出五倍券振興經濟，曾引發外界質疑為何不普發現金，院長蘇貞昌之前表示，發五倍券比發現金好，是因為限期使用、民眾不會存起來，才能真正振興經濟。而今五倍券上路已滿1個月，一項最新調查則是顯示，有7成餐飲服務業企業/店家尚未感受到振興券帶來的效益，引發網友熱議。

根據求職平台「518熊班」9日公布調查結果顯示，針對有收受振興五倍券企業/店家及一般民眾進行調查，發現超過7成餐飲服務業企業/店家尚未感受到振興券實際效益。相較去年振興三倍券效益，有近6成企業/店家有感因三倍券業績成長，且其中約半數成長幅度大於10％，主要受惠以餐飲及零售業最多，可見去年民眾多數用於民生消費上。

此調查引發網友關注，不少網友在相關報導底下留言表示，「這不是早就預見的結果了，一意孤行，不發現金，餐飲業自己看著辦吧」、「還有推行數位五倍券，我去很多餐飲消費表明不收數位券，只收紙本與現金。總歸把簡單的東西變複雜，不好用」、「振興永遠都只是在振興財團」、「這不是早就預見的結果了」、「不找零，又是大面額，想用在小餐飲有困難」、「三倍券、五倍券，還之前的消費券，不都拿去大賣場買些生活用品消耗掉了」。