今年57歲的亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)，身價高達2千億美金(約台幣5.63兆)，跟特斯拉創辦人伊隆馬斯克(Elon Musk)這幾年輪流搶坐首富寶座，而富豪身旁自然有人陪，女友蘿倫桑切斯(Lauren Sánchez)身材火辣，貝佐斯日前帶女友出席活動，遇到影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，女友直接貼在大明星身上，貝佐斯為此事後發了推特跟他宣戰。
貝佐斯日前偕女友現身洛杉磯，出席年度洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善晚宴(LACMA Art+Film Gala)，主題是致敬大導演史蒂芬史匹柏，蘿倫穿了貼身銀色晚服，男方則穿上黑絲絨西裝，彼此非常擔配且噴發貴氣，但完美的協調，都在主持人李奧納多出現時崩塌了。
事實上蘿倫桑切斯是娛樂記者出身，之後成為主播，如今則轉當主持人及演員，也難怪在盛大晚宴上遇見影帝，格外有感覺，網路上流出現場短片中，可以發現蘿倫一見到李奧納多，馬上露出燦爛笑容，眼睛盯著對方不放，甚至身體自動黏了上去，但貝佐斯當時就在旁邊，只是被女友忽略，彷彿會場裝飾品，直到李奧納多打完招呼揮手離去，才拿回全球首富尊嚴。
事後這段影片被推特帳號「2cooI2blog」放上網，目前已快2千萬瀏覽次數，並且被瘋傳，顯然貝佐斯也看到了，他在推特轉發了該則短片，另外又放了張自己的獨照，寫下：「李奧，你過來一下，我有個東西要給你看看」，照片是露出肌肉的貝佐斯，趴在一張告示牌上，寫著「危險，小心致命陡峭懸崖」，根本死亡警告，網友笑看首富宣戰影帝，直呼超刺激！
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