運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬蛇、龍、猴、雞、豬的人月底前容易出現破財、招小人等敗運之事，一定要提高警覺，做好防範，就能將傷害降至最低。

▍1.生肖蛇

屬蛇人11月行「巳亥相衝」、「傷官駕殺」運，口舌是非多，容易被小人陷害，辦事會有小人在背地裡阻攔，無論是事業還是財運，都容易遇到波折，甚至有可能破財，建議出門不要攜帶大筆現金，小心遺失。月底前人際關係緊張，做事要低調些。

▍2.生肖龍

屬龍人11月行「比劫奪財」運，容易破財，多有損耗，收入減少，切記不要衝動消費，克制一下購物慾，創業者小心被騙，月底前易碰見倒楣之事，要小心爛桃花破壞家庭，還會因此而失財、失去名譽和人緣，做事不要盲目，凡事三思而後行。

▍3.生肖猴

屬猴人11月行「申亥相害」運，容易破財，難以聚集財富，進帳不順，要防止已有財產的流失，減少不必要的消費，注意開源節流。月底前缺乏行動力，做事畏首畏尾，易錯過升職機會，懊悔也來不及了，要吸取教訓，好好努力。

▍4.生肖雞

11月屬雞人正值「梟神坐傷」運，運勢低落，不適合做重大決定，可能會判斷錯誤，或有意料不到的事情發生。在收入方面容易遭受巨大變故，要多想辦法把破財的可能降到最低。月底前壓力大，非常情緒化，要小心影響身體健康。

▍5.生肖豬

11月屬豬人有「亥亥自刑」運，做事容易失敗，運勢低迷，職場上切記不要強出頭，否則會因意氣用事而遭受損失。月底前人際關係差，與人相處多有爭執，易得罪人，更容易被他人設計陷害。投資不順，不適合借錢給他人，容易收不回來。

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