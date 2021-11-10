影帝梁朝偉是演藝圈著名的男神代表，59歲梁朝偉近期則以電影《尚氣與十環幫傳奇》再創事業高峰，他飾演氣場十足的尚氣爸爸「徐文武」，不過梁朝偉私下其實個性內斂、話不多，而野生梁朝偉近日就被網捕獲逛商場，他大方和店員拍照，該網友也大讚梁朝偉：「人很Nice，低調，有禮貌」。

梁朝偉私下其實個性內斂、低調，且話不多，也讓外界都對他的私生活感到好奇，不過近日就有網友捕獲野生梁朝偉逛商場，只見梁朝偉身穿羽絨背心搭配運動外套和寬鬆長褲，儘管梁朝偉穿搭輕鬆、隨性，又戴口罩，但梁朝偉一雙電眼散發濃濃星味。

野生梁朝偉逛商場。（圖／取材自小紅書）

親民的梁朝偉大方和店員合照，他雙手放在身後、眼神直視鏡頭，拍照姿勢相當沉穩，該店員開心直呼：「接待了梁朝偉先生，絕對是80後回憶裡的天花板級人物」，網友回憶她當下雖然表面淡定，但她其實雙手顫抖，心情更是激動、狂喜不已，該網友也大讚梁朝偉：「人很Nice，低調，有禮貌」。

野生梁朝偉照曝光後，吸引網友狂讚：「他是真的沒有一點油膩感，反而還有懵懂少年感」、「跟我爸穿了一模一樣的外套，哈哈」、「喜歡梁朝偉歲月靜好的樣子，像他這樣接受自己的自然變老很好啊」，而合照的店員也緩頰說：「真的穿的很簡單」、「自然老去，很正常的現象，我也覺得這是歲月，但是這是人的常態」。