1.威剛(3260)：雖前3季稅後淨利已超越歷年年度獲利、每股賺9.03元，但Q3獲利銳減97.6%，晨盤股價大跌逾6%，短均全失。
2.為升(2231)：前三季每股盈餘3.51元，昨帶量站上5日線，晨盤漲逾3%。
3.詩肯(6195)：前三季每股盈餘3.58元，優於去年同期的2.69元，盤初漲近1.5%反應。
4.台積電(2330)：昨外資擴大買超19886張，昨夜ADR逆漲0.72%，另宣布高雄、日本大投資，盤初開平後持續微幅震盪。
5.創見(2451)：前三季獲利倍增、10月營收年增21.72%，獲外資連日買超，晨盤力守高檔。
6.車王電(1533)：前3季每股盈餘0.83元，優於去年同期的0.25元，獲外資連日買超，今早股價續漲逾4%、越過5日線。
7.中華(2204)：雖前三季EPS達5.9元，惟Q3稅後淨利年減27.78％引爆晶片短缺疑慮，昨外資大舉買超527張也檔不住空軍壓境，晨盤大跌5%。
8.宇隆(2233)：10月營收年減5.13%，昨遭投信擴大賣超310張，晨盤股價跌約4%，失守百元大關。
9.智崴(5263)：元宇宙題材續夯，展望樂觀，昨本土法人聯手買超285張，晨盤放量漲停。
10.帆宣(6196)：10月合併營收首度突破30億元，創新高，受惠台積電積極建廠後市還有看頭，早盤急亮漲停燈。
11.欣興(3037)：業績唱高調，外資連買超4日，早盤走高逾1%蓄勢，挑戰200元不死心。
12.AES-KY(6781)：高價股人氣旺，1100元附近接手買單積極，盤初反轉向上攻高2%，先拚5日線。
13.東泥(1110)：前10月營收年增逾16%，買盤湧進，一舉推向漲停板。
14.國產(2504)：台積電高雄設廠拍板，帶動高雄廠混凝土需求，股價歡呼漲停。
15.京城(2524)：台積電確定高雄設廠，南台灣概念股身價鍍金，開盤即漲停。
16.東森(2614)：雙11明登場，股價熱身，一度強漲近5%。
17.可寧衛(8422)：大陸推動「清潔生產」壓減汙染物，跨足ESG、綠電與循環經濟有商機，早盤攻高5%。
18.安力-KY(5223)：不畏限電，前十月營收亮眼，早盤強漲逾6%。
19.華航(2610)：估16日漲燃油附加費，外資續力挺，盤初續漲3.5%，再寫22.95元波段高價。
20.微星(2377)：營收連3月創高超預期，Q4營運亦高歌，晨盤力漲近7%。
21.大眾控(3701)：10月營收年增45.03%，9月每股盈餘0.07元，早盤撇注意股再起戰火，觸及61.1元漲停價。
22.威盛(2388)：元宇宙商機熱，不畏周一遭列當沖警示股，連3日大漲，股價觸及漲停，登90元大關寫短高。
23.中石化(1314)：上月營收年增近1.5倍，晨盤上攻漲近8%。
24.威健(3033)：不畏外資再轉賣超，投信力挺，10月營收年增6.22%，早盤衝上漲停，突破30元關卡登波段高點。
25.台聚(1304)：PVC、EVA強漲，集團10月營收全面報喜，人氣爆棚，股價走揚漲近4%。
26.易威(1799)：孫公司癲癇新藥獲美藥證，盤初聞訊拉漲停，短均線全拿下。
27.譁裕(3419)：新廠啟動，低軌衛星、蘋果商機不缺席，激勵今跳空鎖漲停，飛越半年線。
28.中光電(5371)：10月營收47.28億元，年增23.51%，晨盤獲買盤敲進急拉鎖漲停，勇闖逾10年高價。
29.三晃(1721)：前三季每股虧損0.59元，10月營收年增39.29%，無懼遭列警示股，早盤仍帶量衝高7%，持續改寫逾10年高價。
30.三福化(4755)：10月營收創新高，獲外資連5買，晨盤亮燈觸頂，衝上歷史高價96.9元。
31.立碁(8111)：毛利率連七季站穩3字頭，前三季每股盈餘攀升至1.31元，已超越2020年獲利，推升晨盤放量跳漲5%，觸及20元及半年線。
32.日馳(1526)：10月營收1.71億元，年增56.63%，晨盤放量上衝6%，跳上季線、進逼50元。(編輯整理：李慧蘭)
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