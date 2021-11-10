國民黨前立委顏寬恒昨日宣布參選台中市第二選區立委補選，新北市長侯友宜10日受訪表示，參與選舉是民主風範展現，也是每個人的權利，「大家加油、心想事成」。

前立委顏寬恒9日晚間宣布投入台中市第二選區補選，迎戰綠營林靜儀，顏寬恒昨表示，面對國民黨的徵召，他勇敢承擔，「我們要贏回地方」。