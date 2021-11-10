顏寬恒參選中二選區 侯友宜回應8字 10:272021/11/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏寬恒參選中二選區 侯友宜：大家加油心想事成。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前立委顏寬恒昨日宣布參選台中市第二選區立委補選，新北市長侯友宜10日受訪表示，參與選舉是民主風範展現，也是每個人的權利，「大家加油、心想事成」。 前立委顏寬恒9日晚間宣布投入台中市第二選區補選，迎戰綠營林靜儀，顏寬恒昨表示，面對國民黨的徵召，他勇敢承擔，「我們要贏回地方」。 顏寬恒「勇敢承擔」正式參戰中二！ 痛批汙衊：選戰還沒開打已血肉模糊 訂閱影音： 中時新聞網 顏寬恒投入補選 林靜儀：是好事 表揚新北16家優良企業 侯友宜：疫後振興經濟挑戰多 #顏寬恒 #侯友宜 #補選 #國民黨 #台中市第二選區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 顏寬恒將出戰台中補選 媒體人脫口一句 在地人喊8字 17:402021/11/09 政治 顏寬恒參戰立委補選喊出這句話 名嘴曝玄機 08:372021/11/10 政治 顏寬恒台中宣布參選後 王淺秋驚爆綠營下一步 20:212021/11/09 政治 3萬人讚爆顏寬恒這篇文！黃暐瀚親吐4字 22:472021/11/09 政治 顏清標現身駁抹黑 盼中二公正補選 04:102021/11/10 政治要聞 新北連日4起槍擊案 侯友宜向幫派宣戰：敢來絕對抓 11:082021/11/09 社會 藍綠決戰台中補選顏寬恒將出戰 扶龍王開金口吐一句 16:442021/11/09 政治 顏寬恒宣布參選立委 誓言贏回地方 04:102021/11/10 焦點要聞 顏寬恒確定出戰立委補選 林佳新曝民進黨這件事挑錯對象了 22:142021/11/09 政治 金質獎玉山獎 見證台灣之光 04:102021/11/10 產業特刊 春節防疫旅館不足 侯友宜：籲中央開放集中檢疫所預訂 09:172021/11/10 生活 政治熱門新聞 顏寬恒將出戰台中補選 媒體人脫口一句 在地人喊8字 - 政治 3萬人讚爆顏寬恒這篇文！黃暐瀚親吐4字 - 政治 法國沒斷層地震帶？學者狠打臉後 蘇貞昌「改口」了 - 政治 頭條揭密》美國9萬噸巨艦爲何突停靠日本？未來發展值得關注 - 政治 黨政軍退出校園？他一張圖怒揭民進黨陰謀：明目張膽！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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