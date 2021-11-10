國民黨前立委顏寬恒昨日宣布參選台中市第二選區立委補選，新北市長侯友宜10日受訪表示，參與選舉是民主風範展現，也是每個人的權利，「大家加油、心想事成」。

前立委顏寬恒9日晚間宣布投入台中市第二選區補選，迎戰綠營林靜儀，顏寬恒昨表示，面對國民黨的徵召，他勇敢承擔，「我們要贏回地方」。

顏寬恒「勇敢承擔」正式參戰中二！　痛批汙衊：選戰還沒開打已血肉模糊
顏寬恒投入補選 林靜儀：是好事
表揚新北16家優良企業 侯友宜：疫後振興經濟挑戰多
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