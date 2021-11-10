大陸統計局10日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增1.5％，10月生產者物價指數（PPI）年增13.5％。路透先前預測，PPI增速約12.4％，實際數據大幅高於預期。

新浪財經報導，大陸統計局城市司高級統計師董莉娟指出，大陸10月份受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。受國際輸入性因素，再加上大陸主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。

董莉娟分析，煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開採和洗選業價格上漲20.1％，煤炭加工業價格上漲12.8％，合計影響PPI上漲約0.74個百分點。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格較9月上漲7.7％，化工原料類價格上漲4.4％，有色金屬材料及電線類價格上漲2.4％，黑色金屬材料類價格下降0.4％。

數據顯示，大陸10月CPI由9月持平轉為上漲0.7％，其中，食品價格由9月下降0.7％轉為上漲1.7％，影響CPI上漲約0.31個百分點，主要是鮮菜價格上漲較多。受降雨天氣、夏秋換季、局部地區疫情散發及生產運輸成本增加等因素疊加影響，鮮菜價格上漲16.6％，影響CPI上漲約0.34個百分點，占總漲幅近五成。

此外，食品菸酒類價格增速下降0.9％，影響CPI下降約0.25個百分點。食品中，畜肉類價格下降26.7％，影響CPI下降約1.13個百分點，而豬肉價格下降44.0％，影響CPI下降約0.98個百分點。