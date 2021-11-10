網紅「小楊冪」田以熙本來是電玩節目主持人，2018年她自曝2年前被確診子宮頸癌前病變的第一期，後來又惡化成第二期，幸好積極就診後目前病情已經穩定，田以熙仍大方在網上分享生活，近日她曬出一張驚人辣照，可見她疑沒穿內衣，胸前僅用兩塊布交叉遮點，露出半球和圓弧曲線，辣翻粉絲。

田以熙過去常分享美妝撇步和穿搭技巧，引來上萬粉絲追蹤，3年前她曬出自己手術後的影片，表示自己剛動完手術，下半身相當不舒服，並表示以為自己還年輕就不在意身體狀況，2年前她被診斷出子宮頸癌前病變的第一期，追蹤回診4次後竟惡化到第二期，在醫師建議下她便決定動手術，也呼籲一定要每一年定期做「HPV人類乳突病毒」檢查。

田以熙補充，大病一場後她便開始多次苦口婆心提醒身邊好友做抹片檢查其實不夠，必須要做HPV檢測，才有辦法及早發現、及早治療，但朋友們大多不以為意，還反問：「會不會很貴？」讓田以熙無奈表示跟罹癌後化療的費用相比，檢查的費用可說相當值得，而她後來說服身邊4位朋友去做檢查，結果其中2人得到癌前病變，其中一人還是第二期，讓田以熙呼籲：「這個病變的機率比你們想像的還要高。」

近日天氣忽冷忽熱，田以熙在IG抱怨：「這個天氣我實在搞不懂，到底是要繼續熱，還是要變冷啦！」，並曬出自己上空僅用兩條布料裹住胸部的性感照片，秀出南半球，小蠻腰和雪白細直美腿也相當吸睛，引來網友紛紛喊：「真的噴鼻血」、「超美的胸型」，還有人打趣祭出歌詞說：「彷彿聽見『南半球的孤單』」。