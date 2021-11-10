立法院副院長蔡其昌將出任林靜儀後援會總會長，也是為自己若參選下屆台中市長預先操兵。（資料照／盧金足攝）

前台中市長林佳龍擔任林靜儀競選總部主委，現任台中市長盧秀燕力挺顏寬恒，儼然是市長選舉延長賽。（資料照／盧金足攝）

國民黨原預訂17日中常會宣布徵召人選，選戰情勢多變，提前到今晚宣布顏寬恒將代表國民黨披掛上陣。（盧金足攝）

台中市第2選區立委陳柏惟罷免通過，明年1月9日補選，戰火愈演愈烈，藍綠兩黨這一仗有輸不得的壓力，明年將舉行市長選舉，罷免結果藍綠勢力有所消長，這席全國矚目的立委補選，民進黨助選傾巢而出，國民黨全力助攻，勝負被視為市長選舉前戰。

民進黨無法在罷免案留住基進黨陳柏惟，補選這一役推出由蔡總統欽點的林靜儀，國民黨昨晚由黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕合體力挺顏寬恒參選，藍綠兩黨的黨主席親自掌兵符，再現「英倫大戰」。

立委補選決戰海線，民進黨由前台中市長林佳龍擔任競選總部主委，身為選戰最高指揮官，以林佳龍深入台中地方人事物的熟悉度，綠軍最高戰力配置在台中，沒有打輸的權利，只有打贏的唯一選擇。

立法院副院長蔡其昌出任林靜儀後援會總會長，為自己若參選台中市長先行操兵，加熱人氣，也是為選舉立戰功的機會，不管空戰與組織戰全力挺林靜議，中2選區補選其實為選市長試水溫。

罷免案過程，盧秀燕保持行政中立，但補選這局不能置身事外，昨晚與朱立倫同時現身，展現藍軍大團結，距離明年底市長選舉只剩1年多，盧秀燕原中縣固票如奏效，再回防原中市，選戰布局不能缺少補選這塊版圖。

盧秀燕拚連任，對顏寬恒的支持也會反饋在未來市長選舉，尤其，顏家在當地力量遠大於國民黨，大票倉不可輕忽。

兩軍對壘人選都站上擂台，顏寬恒參選已經變成背水一戰，民進黨下動員令，台中市雖有執政優勢，但攸關2022年市長選舉，補選過程也帶動四項公投的士氣，這場激烈選戰，對民進黨而言，在罷免挫敗之後，如能順利將林靜儀送進立法院，提振士氣，藍營則由朱立倫領軍，打贏了才能在罷免之後再下一城。

林佳龍宣示沒規畫選六都市長，但綠營直言「人選在小英的口袋裡」，黨意至上，龍燕再戰不是沒有可能重演，長期耕耘海線的蔡其昌，與林佳龍曾在市長民調中以些微比例拱手讓人，蔡其昌與林佳龍同負操盤重任，有如初選競賽，盧秀燕雖然主戰場在明年底市長選戰，但這局中二選區補選，能否為國民黨拿回立委席次，更是市長選舉前的暖身賽。