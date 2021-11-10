台北1名60歲退休員警去年8月外出後突然猝死，妻子一查發現當天他是與小三開房間，發生關係身體不適，痛批小三是為了掩護姦情，才未即時讓男方就醫，怒告小三過失殺人；不過檢方認為男子的死因為心因性疾病，小三當下有立即詢問是否就醫，認為男子的死與小三無關，依罪嫌不足處分不起訴。

檢方表示，該名年近60歲的退休員警婚姻生活美滿，去年8月某日晚上外出後，深夜他的妻子突然接到丈夫過世噩耗，妻子趕至病房時仍未見到對方最後一面，她一查當晚發生什麼事，竟發現原來丈夫是與小三外出約會，當天開房間、發生關係後就突然身體不適，送醫後不幸身亡。

員警的正宮認為，丈夫與小三在晚上7點就已開房間，但小三在晚上10點多才櫃台求救有人不適須送醫，她說丈夫應該早有不適症狀，但小三不願理會，甚至認為小三是為了掩飾姦情才延誤就醫，且小三是名月子中心負責人，按理應該會CPR，但當下卻從未實施CPR，正宮因此提告鍋失致死。

小三坦承婚外情，但否認延誤就醫，說是男子發生關係後才逐漸感覺不適；檢方依照法醫檢查報告，發現男子死亡原因為心因性疾病，且醫師也說不能確定當下做CPR急救就可以救回一命，因此認定男子的死與小三無關，最後依罪嫌不足處分不起訴。