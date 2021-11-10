三惡煞當街打人!男大生擦撞瑪莎拉帝竟遭圍毆致顱內出血@中天新聞

台中一名年僅18歲的大一新鮮人，7日凌晨開車擦撞瑪莎拉蒂，竟遭3名惡煞打到頭骨破裂、顱內出血，迄今仍陷入昏迷。男大生的母親守在加護病房，看著昏迷不醒的兒子，眼淚忍不住落下，她聲聲呼喚兒子，只盼他早點醒過來。

遭打的宋姓男大生目前仍在加護病房昏迷不醒，據TVBS報導，宋媽媽守在病房，聲聲呼喚，只希望兒子趕快醒來，她淚崩表示，醫師說要有心理準備，腦傷以後一定會有後遺症。

想到兒子遭人痛毆，宋媽媽眼淚直流說兒子一下車就不斷道歉，但對方竟把人打成這樣，還威脅不准報警，只不過是車禍擦撞，到底有什麼深仇大恨。

這起車禍引發圍毆事件發生在7日凌晨，25歲李姓男子等3人開著黑色瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男大生則開白色福斯休旅車，自快車道向右切入慢車道時，不慎擦撞瑪莎拉蒂左側車體。

兩車擦撞後，雙方駕駛下車處理，宋男頻頻向對方道歉，豈料，李男等人情緒失控，一言不合便開始對宋男拳腳相向，持棍棒把宋男打到昏迷。

警方調查，認3男下手極重，有致人於死的動機，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。