今年2月，五股一家資源回收場負責人遭翻覆的堆高機重壓致死，去年4月也發生一起勞工遭輸送帶捲入死亡職災，顯見資收作業風險較高，新北市勞動檢查處今年針對30家資源回收業者進行專案輔導，避免員工發生職災，初檢29家不合格，已要求業者限期改善，如未改善，將依職業安全衛生法最高處30萬元罰鍰。

勞檢處說明，輔導共發現59項缺失，常見缺失型態為堆高機駕駛座未設安全帶、未設照明及方向燈，或駕駛離開時未將貨叉置於地面；另現場人員使用氧氣、乙炔從事熔切作業時，因未確實固定鋼瓶，如不慎傾倒損壞氣閥開關，容易發生火災爆炸意外。

勞檢處強調，希望透過現場工安診斷，事後再實施追蹤檢查，以督促業者正視工安、減少職災，針對輔導所見缺失，會透過列管追蹤，以確認業者改善情形，如未依規定改善者，將依職業安全衛生法處3到30萬元罰鍰。

勞工局長陳瑞嘉表示，資源回收的作業場所時常使用輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具，現場又囤積大量回收物，容易使作業人員面臨機械捲夾及物料倒塌的風險。

陳瑞嘉提醒，資源回收業者通常規模較小，一般無法完全負擔安全衛生改善費用，為鼓勵業者積極改善作業環境，勞檢處訂有「補助微型企業改善安全衛生設備作業計畫」，只要是50人以下的事業單位，且營業登記與作業地址相同，皆可提出申請，最高可補助改善費用的一半，若是增設或改善高風險預防的器械設備，單一事業單位更可獲得最高12萬元補助。