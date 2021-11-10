10月由金融研訓院編製的台灣金融風險指數較9月下滑1.0，創下2020年1月以來20個月的新低，整體指數表現回到2020年初新冠病毒疫情以前的水準。不過，值得注意的是不動產市場交易量價仍維持高檔，分項指數連續三個月呈現風險上揚。

金融研訓院指出，由於美國聯準會宣布縮減購債規模措施已明朗，並對市場釋放升息仍保持耐心的訊號，市場解讀聯準會政策大致符合預期。加上企業財報表現優於預期，美股三大指數頻創歷史新高，近期國內金融市場波動度亦較明顯減緩，傳染風險明顯下降。

但在不動產市場方面，由於量價持續高檔，10月分項指數創下 2014年1月以來新高紀錄，因全球因應疫情採資金寬鬆政策推動物價成長，除了原物料價格等建築成本導致新屋價格持續增溫，隨著疫情趨緩經濟活動恢復動能，房市交易量持續回流。10月住宅之房價租金比上揚程度擴大，加上商辦房價租金比亦同步呈現小幅上揚，使10月不動產風險分項分數來到100.9，創下2014年1月以來新高。