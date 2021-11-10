連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠雙十連假及五倍券上路助攻，配合中國大陸展店效益挹注，帶動2021年10月合併營收「雙升」站上今年高點、改寫同期新高。展望後市，集團在兩岸積極展店搶進疫後市場布局，配合百貨周年慶及火鍋旺季助攻，對11月營收表現樂觀看待。

興櫃交易的乾杯股價自8月中波段低點111元一路震盪走升，今（10）日開高後在買盤敲進下放量飆升14.59％至167.5元，創2018年6月中以來近3年5個月高點，早盤維持逾12％強勁漲勢，2個半月來已大漲達50％。

乾杯公布2021年10月自結合併營收達3.02億元，較9月2.87億元成長5.29％、較去年同期2.74億元成長達10.26％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前10月合併營收24.19億元，較去年同期22.58億元成長7.12％，為僅次於2019年的同期次高。

乾杯表示，台灣受惠疫情趨緩、防疫規範鬆綁，加上振興五倍券上路適逢雙十連假，集團趁勢推出「振興贈千元」加碼活動，成功吸引人潮回流，全集團餐飲品牌10月已收到逾800萬元五倍券，並發出近百萬元乾杯現金抵用券，帶動來客及業績較9月成長。

同時，10月氣溫轉涼帶動鍋物需求攀升，乾杯旗下黑毛屋推出季節限定的「柚子白味噌鍋」吸引嚐鮮客，上市一個月銷售近5000鍋，加上黑毛屋本家「北海道海膽和牛涮涮鍋」持續熱賣，帶動鍋物品牌營收月增逾40％，共同推升集團10月營收成長。

至於中國大陸方面，乾杯既有門市營運狀況穩定，加上展店計畫及進度未受疫情影響，10月順利開出「乾杯深圳龍華壹方城店」為集團挹注營收，使10月海外營收較去年同期成長達13％，顯示營運持續穩健成長。

展望後市，乾杯集團為搶進疫後市場布局而積極展店，11月「老乾杯」與「黑毛屋本家」以雙品牌之姿插旗SOGO百貨台北復興館，「黑毛屋」亦將首次進軍新竹，進駐遠東巨城購物中心為集團增添新兵。

同時，11月正逢全台各大百貨週年慶，乾杯集團旗下近9成門市位於百貨商場，加上振興五倍券助攻，集團看好11月營收有望持續增溫。同時，年底前將持續拓點，目標總店數上看54間，力拚疫後業績直線回升。