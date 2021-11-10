上周末美國國會眾議院終於表決通過拜登總統提出規模達1兆美元、美國史上最大的基礎建設方案，做為該方案的其中一環，白宮將迅速採取行動，落實170億美元的港口改造計畫。

美國參眾兩院都已通過這項重大基建法案，現在只待拜登總統簽置完成立法。

拜登周三將訪問巴爾的摩港（Port Of Baltimore），宣傳這個針對美國面臨嚴重堵塞的港口所提出的改造計畫。

白宮表示，這一筆170億美元支出將用於「改善沿海和內陸港口、航道，以及陸路入境口岸的基礎設施」。

許多美國港口的橋樑或深度限制使其接納大型船舶的能力受限，而貨物量暴增則導致一些港口的陸上作業相當吃緊。

根據白宮提出的計畫重點，政府將在未來60天內敲定美國陸軍工兵部隊在沿海港口和內陸航道的建設項目。政府將確立逾40億美元投資計畫，用於修復過時的基礎設施，並加深港口以容納大型貨輪。在未來90天內，美國政府將優先考慮主要入境口岸的現代化和擴張。政府並將投資34億美元升級陳舊的檢查設施，並透過北部和南部邊境提高國際貿易效率。

此外，拜登政府將為喬治亞港務局的一個項目提供資金，以緩解薩凡納港（Port of Savannah）的擁堵情況。這將使該州重新分配到超過800萬美元資金，將現有的內陸設施改造成為五個在喬治亞州和北卡羅來納州的臨時貨櫃場。