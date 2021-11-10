紡織股力鵬(1447)、力麗(1444)的10月營收均有2成的年增，法人分析，第四季的終端需求強勁，且ASP持續維持相對較佳的位置，2家公司的Q4營收有機會是全年的高點。

力鵬10月營收為22.88億元，月增46.5%，年增21.68%，力麗10月營收為8.91億元，月減7.6%，年增24.93%。

今年以來上游原料價格上漲，純加工絲報價上揚，使力麗的純加工絲產品毛利率較去年上揚，達到13%，而總產量也有成長。展望未來，力麗的訂單能見度達2個月，在生產面結構，也從過去粗丹尼產品轉為生產較多的細丹尼製品，瓶用酯酯粒的出貨也相當不錯。

至於力鵬方面，由於去年低基期，再加上尼龍粒和尼龍6今年的報價都反應CPL的價格上揚，力鵬今年前10月營收達198.8億元，年增高達91.4%。在生產方面，CPL一直呈現缺料，造成設備產能一直無法被滿足，今年力鵬的設備產能僅有1/3被滿足，儘管如此，今年前10月力鵬的營收年增還是高達9成。力鵬目前在尼龍接單能見度約1個月，而織布能見度則是已經到明年的2月。

力鵬和力麗，今年初以來運費調漲的逆風因子，在Q4已經緩解，前三季運費上揚未能即時反應，「咬」到公司獲利，但Q4起該一逆風因子已透過報價反應。

業者表示，現在對公司獲利衝擊較大是新台幣匯價，一旦新台幣匯價升破27.5元，有3~4成外銷的出口商就會有較明顯的匯損壓力。