台大公衛學院教授陳秀熙指出，根據各國疫苗覆蓋率及疫情風險高低，可進行風險分級，並制定不同的邊境策略。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

因應春節返鄉潮，中央流行疫情指揮中心祭出10＋4檢疫新規，但近來國際間疫情仍嚴峻，其中不乏疫苗覆蓋率高的國家，台大公衛學院教授陳秀熙舉例，中國大陸施打的是效益較低的科興疫苗，近期返台人數眾多，不可忽視Delta隱性感染的風險，未來仍需嚴加監測當地疫情。

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，根據各國疫苗覆蓋率及疫情風險高低，可進行風險分級，並制定不同的邊境策略，例如英國、比利時、新加坡等國疫苗覆蓋率高，但疫情仍持續發生，應持續採居家檢疫措施。

針對低疫苗覆蓋率、高疫情風險的國家，陳秀熙建議針對入境者採集中檢疫，而低疫苗覆蓋率、低風險的國家，需考量可能有隱性感染，也建議採集中檢疫。至於日本、加拿大、以色列等高疫苗覆蓋率、低風險國，則建議採邊境綠色通道。

台大公衛學者范僑芸指出，英國兩劑接種率已達67％，但近來疫情再起，死亡人數緩慢增加，也造成醫療量能壓力；而英國本周通過EUA授權使用默沙東一場生產的抗病毒藥物molnipiravir，預計提供給高風險確診者使用。

而希臘屬於低疫苗施打覆蓋率國家，近來單日確診數突破2020年以來新高，11月6日起推行健康通行證，包括咖啡館、餐廳銀行等場所皆須出示完整接種紀錄或陰性報告，也有多家企業加入強制檢測政策，要求受雇者若為接種疫苗，需每周至少篩檢一次。

亞洲國家方面，台大公衛學者古玫生指出，日本兩劑接種率已達73％，確診及死亡個案已有緩緩；目前稍微放寬外籍人士入境條件，例如完整接種的商務人士僅需自主隔離3天，其餘完整接種者須自主隔離10天。

而中國大陸雖然疫苗覆蓋率高，但近期多達11個省分爆發本土無症狀感染，包括北京校園群聚感染，導致16所學校臨時停課，而四川成都出現疑似超級傳播者，12名接觸者被感染。

陳秀熙提醒，Delta病毒隱性感染一直是大家關注的問題，尤其是部分高疫苗施打的國家，可能打到效益較差的疫苗，中國科興疫苗就是代表性的一例，再加上連假群聚，恐讓疫情再起，因此他強調，未來對於中國大陸疫情仍需嚴加監測。