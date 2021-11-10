一名50餘歲葉姓男子，多次騎機車在同一條路遇見一名國中少女走路上學，於是企圖搭訕，宣稱要騎機車載她上學，未料連續兩天在途中連續伸狼爪猥褻少女胸部及下體，然後丟500元給少女，少女嚇得向老師報告，接著與母親前往警局報案，但葉男還辯稱是不小心碰觸，並有給500元補償，高雄高分院判葉男有期徒刑1年2月，可上訴。

根據判決書記載，葉姓男子自民國108 年2 月至6 月間起，騎乘機車前往高雄市茄萣區茄萣運動公園途中，偶遇就讀國中的少女A女徒步上學，而多次藉故曾搭載甲女上學。

在109 年5 月13日，葉男騎車時，在高雄市茄萣區公園路某處遇見A女，經她同意後，就載她上學，但是到了茄萣運動公園附近，葉男突然將機車停下，轉身將手伸進A女制服內，隔著內衣撫摸甲女胸部約10秒鐘，接著又載少女到學校附近後，拿了一張500 元紙鈔給A女後騎機車離開。

隔天清晨6 時20分許，葉男又載少女習慣走的上學路途中，遇到少女後載他上學，到了茄萣運動公園廁所旁廣場，轉身將手伸進甲女內衣撫摸少女胸部及下體約10秒鐘，復將手伸進少女內褲猥褻約10秒鐘，又拿現金500 元紙鈔給予少女後離開。

少女因連續兩天受到猥褻，於是向學校導師反映，老雌立刻告訴少女母親，並帶著她去警局報案。但是葉男辯稱，「我是轉身問A女是否吃早餐時，不小心碰到她的胸部，因為覺得不好意思，才會每次各給甲女500 元，不是故意要猥褻」。

法官審理後，審酌葉男為50多歲之成年人，利用少女年少無知，竟以順路接送上學為藉口，圖一己性慾之滿足，對少女強制猥褻，妨害甲女之性自主決定權，影響甲女人格身心之健全發展，造成甲女心理上難以磨滅之陰影，且葉男未悔悟警惕，犯後否認犯行，至今尚未與少女和解、賠償之精神損失，判處有期徒刑1年2月，可上訴。