明年起大學指考改為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，級距計算方式比照學測，「以該科成績前1％考生的平均得分除以60得之」。國教行動聯盟今天召開記者會指出，分科測驗級距應以前0.1％考生的平均得分來計算，這樣才能區分出頂尖考生的程度。

國教盟表示，學測成績作為申請入學第一階段篩選使用，採倍率篩選方式決定二階審查資格，既有級分計算方式不致造成太大影響。但從明年起，分科測驗的成績將以60級分方式呈現，作為考試入學的比序條件，決定錄取資格。因此，級分計算方式考生影響甚鉅，必須檢視調整。

國教盟監事長王立昇舉例，在分科測驗中，如果某科前1％考生平均得分72分，則級距為72／60=1.2，於是原始成績為0.01-1.2分的考生得1分，原始成績為1.21-2.4分考生得2級分，依此類推，原始成績69.61-70.8分的考生得59級分，而原始成績70.81-100分的考生得60級分。

王立昇說，這使得60級分對應的原始成績間隔為29.2分，而其他級分對應的原始成績間隔為1.2分。此級分與原始分數的對應明顯不當，對於原始分數高分群的考生鑑別度極為不足。

王立昇舉例，以分科測驗考生4萬人計算，1％是400人，但頂尖學系錄取人數不過數十人，那要如何分得出來呢？最後用到原始分數比序，那是不是又失去了級分設置的意義？

國教盟表示，招聯會已注意到這個問題，並於日前通過明年起分科測驗以該科測驗成績前0.1％考生的平均得分計算級距，但傳聞受到教育部的阻力。國教盟請教育部不要阻擋，分科測驗的級距應以前0.1％考生的平均得分來計算，這樣才能讓考生的努力看得到收穫，讓大學找到更適合的學生。