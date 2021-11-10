賴香伶指出，自8月以來指揮中心曾收過3批AZ效期不滿1月，但同期間明明能買到效期長的疫苗，質疑為何仍要接收即期品？（陳人齊攝）

我國自購AZ上周六到貨後有效期限僅剩不到一個月，買到即期品引發各界砲轟。立法委員賴香伶今爆料，指出中央早就引進過即期疫苗，且最短效期比24天還短，僅有13天。

賴香伶今在立法院衛環委員會質詢時表示，自己有去看疫苗採購合約，發現AZ過去供貨就有多個批號效期不滿1個月，其中9月14日完成封緘的3萬1400劑，效期僅有19天，10月4日完成封緘的效期剩27天，10月18日完成封緘的4300劑更只有13天的效期。

賴香伶還加碼爆料，8月23日完成封緘的高端疫苗，有效期限只有19天，當時食藥署還做安定性試驗，將效期延長至12月23日。陳時中解釋，由於高端疫苗屬於國產，可經由實驗將效期延長，且國際上也這樣做，每個疫苗都在展延，盡可能把效期拉高。

至於這59.4萬劑AZ若打不完是否會將效期展延？陳時中說，國外進口的疫苗，標籤貼下去就是貼下去了，因此不會展延，沒打完就報廢。

賴香伶還搬出過去的採購紀錄質疑，衛福部明明買的到效期長的疫苗，為何還要接收效期不到1個月的品項？陳時中指出，國內還有一百多萬人符合第2劑接種資格，因此AZ通知後就選擇進貨，不管效期多長多短，只要打得完我們就進，盼12月中能將國內二劑覆蓋率提高至6成。

立法委員賴惠員質詢時則詢問目前國內突破性感染的狀況，陳時中指出，近期BNT疫苗的突破性感染比例有升高，從0.32％升至0.46％，AZ疫苗則從0.55％下降至0.33％，莫德納則從0.19％上升至0.91％，科興則從0.81％微幅升至1.17％，國藥則從0.39％升至0.61％

對於外界持續抨擊的防疫旅館數量太少，陳時中也提到，最近觀光局已盤點再增加1000間數量，同時集中檢疫所也從去年的1500家增開到3600間，幾乎是把所有國營事業能用的訓練場所都拿來用了。

陳時中指出，防疫旅館與集中檢疫所合併計算，一月最大可提供至3萬5000間讓民眾使用，且同班機家人能同住隔離，也能改採10＋4的檢疫方式，估計能再提升旅館的量能。