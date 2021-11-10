記憶體製造廠旺宏(2337)董事長吳敏求今天重申編碼型快閃記憶體（NOR Flash）將會缺貨到明年，價格也會成長；他也透露，旺宏記憶體產品已切入低軌道衛星領域。
2021第一屆成電論壇今天上午在台南成功大學舉行，旺宏董事長吳敏求於會前接受媒體採訪。他重申編碼型快閃記憶體（NOR Flash）將會缺貨到明年，價格也會成長。至於旺宏第四季毛利率、營益率和淨利率是否三率三升，吳敏求說「到時候就知道」。
旺宏董事長吳敏求也透露，旺宏記憶體產品已切入低軌道衛星領域。
記憶體製造廠旺宏(2337)董事長吳敏求今天重申編碼型快閃記憶體（NOR Flash）將會缺貨到明年，價格也會成長；他也透露，旺宏記憶體產品已切入低軌道衛星領域。
2021第一屆成電論壇今天上午在台南成功大學舉行，旺宏董事長吳敏求於會前接受媒體採訪。他重申編碼型快閃記憶體（NOR Flash）將會缺貨到明年，價格也會成長。至於旺宏第四季毛利率、營益率和淨利率是否三率三升，吳敏求說「到時候就知道」。
旺宏董事長吳敏求也透露，旺宏記憶體產品已切入低軌道衛星領域。
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