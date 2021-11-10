上海商銀(5876)公布今年前3季獲利，上海銀今年前3季稅後盈餘為108.99億元，年增5.6%，EPS為2.44元。

上海商銀為推動全員運動風氣，鼓勵員工參與運動社團活動，不定期舉辦全行運動比賽，以及參與外部運動競賽活動，獲得教育部體育署的認證，本周由副總統賴清德親自頒發「運動企業認證」標章，由總經理林志宏代表受證。

上海銀指出，為關懷員工身心健康，營造運動風氣，補助並鼓勵員工自發性參與不同型態的社團，如太極拳社、羽球社、桌球社、健身運動社、傳統拳術養生社、瑜珈社、壘球社及藍球社等，並舉辦如菁英盃桌球錦標賽、高爾夫球賽等賽事，鼓勵員工組隊參與羽球金融盃、壘球金融盃及籃球比賽等，營造全員運動氛圍。

因應Covid-19疫情，林志宏表示，鼓勵員工在保持安全社交距離下，從事慢跑、健行、自行車與瑜珈等與其他人零接觸之個人運動，持續鍛練身體，保持健康。該行並提供員工健康諮詢服務、辦理健康講座及按摩小站，降低員工運動傷害、提升員工身心素質等積極作為，帶動員工運動風氣，未來亦將持續鼓勵更多員工加入運動社團，達到強健員工體魄之運動目標。