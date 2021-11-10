電子產業長短料問題嚴重，璟德(3152)第3季稅後盈餘為2.84億元，季減18.43%，累計前3季每股盈餘為13.29元，璟德將於11月12日參加櫃買中心業績發表會，由於長短料問題未解，璟德審慎看待下半年營運，盤中股價力守平盤之上。

璟德為國內首家專注高頻整合元件與模組廠，公司以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

遠距生活及宅經濟加速5G及WiFi 6等各項新興應用普及，璟德除智慧型手機解決方案，亦切入物聯網、穿戴裝置、汽車與毫米波相關應用，隨著產品組合更為完善及技術層次提升，加上新產能挹注，讓璟德業績自去年展現強勁成長力道，今年上半年業績亦亮眼，不過電子產業鏈長短料問題嚴重，影響璟德下半年營運表現。

璟德第3季合併營收為7.38億元，季減13.26%，營業毛利為4.34億元，季減17.56%，單季合併毛利率為58.88%，季減3.06個百分點，稅後盈餘為2.84億元，季減18.43%，單季每股盈餘為4.12元；累計前3季營業毛利為14.13億元，年增54.75%，合併毛利率為60.52%，年增1.87個百分點，稅後盈餘為9.16億元，年成長57.73%，每股盈餘為13.29元。

璟德10月合併營收為1.96億元，月減3%，年增0.51%，累計前10月合併營收為25.31億元，年增44.46%。

由於電子產業長短料問題未解，璟德審慎看待下半年營運，公司持續配合客戶開發各項多頻多模整合元件、WiFi、窄頻物聯網(NBIoT)、手機相關射頻前端(FEM)模組及系統級封裝(SiP)模組，以及高功率基站元件等，在5G毫米波基站所需高階LTCC天線模組、濾波元件的基板材料與設計技術研發也有進展，可望為未來營運增添動能。