開車陷入車陣中不稀奇，萬一陷入「拖拉庫」陣中，該怎麼辦？一名網友分享街頭實景，一輛馬自達等紅燈時，前後左右不是砂石車就是聯結車，慘被大車包圍、壓力破表！1.6萬名網友，都為這輛「小紅」捏了把冷汗。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文，他自己也是一位大車駕駛，坐在駕駛座上的俯瞰角度，看下去就是這輛誤闖陣地的紅色馬自達。「嗯～兄弟，我感覺到您壓力挺大的」，一句話道盡千言萬語，吸引逾萬人朝聖。

「佩服馬自達車主，勇氣十足」、「誰知道這個路口在哪，我以後絕對不會走」、「哇！這個紅燈對馬自達來說，恐怕是這輩子等過最久的一個」、「連拍他照的都是大車，根本無路可逃」、「他剛是不是有按喇叭，結果被圍堵」。

一般在路上遇到大車，不是盡快加速超越，就是減速讓大車先行，像這樣被包圍的例子相當罕見。網友建議馬自達綠燈後最好先直走，等其中幾輛大車轉彎遠離了再做打算，不然左右都不好走，總不能一直停在路中間吧。