南韓47歲知名女星吳娜拉擁有精緻的五官與甜美的笑容，憑著自然又細膩的演技縱橫演藝圈20年，近期更因在綜藝節目中展現豪氣又活潑的性格，圈入大票粉絲。而與男友交往近21年始終不結婚的她，近日也罕見公開兩人的戀愛秘訣，引起熱烈討論。

吳娜拉過去曾以亮麗的外表在音樂劇中大放異彩，擔任音樂劇演員長達10年後才轉戰演藝圈，在《芝加哥打字機》、《有品位的她》、《我的大叔》等多部韓劇中演出，2018年更靠著夯劇《天空之城Sky Castle》再度爆紅，並接下多個綜藝節目展現獨特的個人魅力，吸引大批粉絲喜愛。

而在劇中總是演出別人老婆的吳娜拉，在戲外其實也有一名交往21年的男友金道勳（김도훈），目前正在YG娛樂旗下主攻模特兒與演員的娛樂公司「YGK+學院」中擔任演技講師，而兩人是在演出古裝音樂劇《明成皇后》時相識相戀，但他們交往多年卻始終不結婚，讓外界相當好奇。

吳娜拉近日推出全新電影《Perhaps Love》並在劇中飾演，與老公離婚後愛上老公好友，並秘密戀愛的女主角，而她在接受電影宣傳採訪時，也大笑表示：「現實生活中，我也正在談一段大家難以理解的獨特戀愛」，甚至自虧：「我還真的沒有看過有人比我獨特，交往21年還不結婚」。

隨後，吳娜拉也罕見放閃男友，大讚金道勳的優點就是「從來不嫉妒」，即使吳娜拉在戲中與不同的男演員演出數百場愛情戲，他也不會怎樣，甚至很樂意給吳娜拉建議；吳娜拉也坦承，兩人的相處方式雖沒有轟轟烈烈的悸動感，但相處起來十分舒服、融洽，就像家人也像朋友，是彼此的依靠也是人生伴侶，結不結婚對他們來說似乎並沒有這麼重要，大方公開感情觀。