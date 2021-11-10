33歲女星夏宇童近日在節目中提及曾交過某任摳門男友，對方非常省用水電，不常洗衣服、不洗澡，還要求夏宇童如法炮製，只需要潑潑私密處就好，讓現場所有人都震驚不已。

夏宇童最近在節目《11點熱吵店》回憶以前交過一任男友，起初都沒有不對勁，後來發現不能理解對方的一些生活習慣，「他衣服一定要積到兩個禮拜才要洗，我問他說要不要洗，他回我要省水」，夏宇童說這位男友省到會接雨水洗衣服，自稱「省水達人」樂此不疲。

更誇張的是，夏宇童某次和男友去南部玩並住在他家，當晚沒多想就去洗澡，隔天就被男友媽媽勸：「女生沒流很多汗，不用每天洗澡」，被嚇壞的夏宇童跟男友說這件事，對方竟不覺得有什麼，反而認為自己對夏宇童很好，讓她每天洗澡，因為自己每天只洗臉、潑潑頭，甚至要求夏宇童用水盆潑潑私處即可，就算夏季也是這樣。

主持人Melody聽不下去，忍不住大呼：「宇童，你被洗腦到這個男人竟然跟你講說，我對你很好，你在我家可以洗澡。」夏宇童傻笑說當時真的被愛沖昏頭，直到去男友家住過，才知道兩人似乎不太適合。