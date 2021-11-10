前屏東枋寮警分局偵查隊長孔立偉遭爆酒後對賴姓小隊長飆罵三字經，甚至還砸壞辦公室玻璃，對此，枋寮警分局長簡彥匡證實孔確有對下屬爆粗口，但否認孔勤務飲酒，已對其記1支申誡並調至刑大，而孔也坦承情緒控管不佳，強調之後會注意言行；另友人私下透露，賴愛吹噓辦案能力遭孔看破手腳後，2人關係不是很和睦。

據投訴者指稱，10月18日晚上9時許，枋寮警分局長簡彥匡召集同仁到偵查隊開會，而隊長孔立偉不但帶著酒味返隊，還當眾人面前對賴姓小隊長飆罵三字經，2人隨即爆發衝突，孔甚至砸壞辦公室玻璃，但在場的二組組長見狀後卻無動於衷，質疑其等官官相護。

對此，簡彥匡證實，孔立偉當下確實有因績效不彰的問題，對下屬口出惡言，但二組組長並未坐視不管，組長見狀後有馬上將隊長帶出辦公室外，但隊長情緒太過激動才會徒手打破玻璃，不過事後都有向當事人道歉並取得原諒。

至於勤務飲酒一事，簡彥匡否認，他說，隊長進到辦公室時戴著口罩，印象中沒有聞到酒味，且當下隨即與賴姓小隊長討論善後的事，因此也未對孔進行酒測，而該事賴也未提異議。

簡彥匡強調，孔立偉飆罵下屬屬實，二組組長也當場受理，並未有任何袒護，且全案經調查後除將孔記1支申誡外，也將他調離該單位。

對下屬飆罵三字經一事曝光後，孔立偉坦承情緒控管不佳，強調之後會注意言行。據知情人士透露，孔立偉剛調到枋寮時，與賴姓小隊長處得不錯，但後因賴吹噓辦案能力遭識破，2人就此出現嫌隙，關係不是很和睦，只是沒想到會鬧上媒體。