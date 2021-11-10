39歲寫真女星熊田曜子被封為「最強美乳人妻」，日前爆出遭丈夫家暴，訴請結束9年婚姻，卻反遭指控有小王，更發現她包包中的成人玩具沾有精液，雙方對簿公堂，今(10日)她也在法庭公開她遭家暴時和丈夫的對話，能明顯聽到對方怒嗆：「我真的要殺了妳！」

據日媒《產經新聞》報導，夫妻倆於9日進行二次開庭，熊田曜子以檢方證人出庭，在公開的音檔中，她向丈夫求饒：「不要打我了」，丈夫卻氣得大罵：「就是你們，就是妳，我要殺了妳，真的！為什麼工作這麼輕浮，開什麼玩笑」，接著便出現踹門的巨大聲響。

熊田曜子嚇得說孩子會被吵醒，丈夫仍不肯放過她，要她「別耍人了」，隨即聽見她不斷哭喊：「好痛！好痛啊！」丈夫又再開口怒斥：「給我老實說！」熊田曜子也哭著當庭解釋，會錄音是因為5年前就曾遭家暴，當時警方建議最好要有錄音當證據。

熊田曜子在節目上透露自己常接到AV邀請。(圖/翻攝自youtube)

儘管還在打官司，熊田曜子這段期間照常上節目露臉，甚至發行寫真集，也引起網友兩極反應，日前熊田曜子上諧星井上裕介的網路節目，還提到自己常會收到AV邀請，但由於身材敵不過地心引力，沒有自信能在大眾面前全裸，也間接否認她有接拍A片的謠言，在這個節骨眼上提到此事也讓網友相當傻眼。