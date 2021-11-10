工業電腦廠樺漢（6414）10月營收80億元，年增5.56％，月減12.39％，創同期新高，在歐美博弈、零售大單出貨下，第4季業績可望登峰。此外，樺漢11日將召開法說，市場聚焦第3季財報、明年營運展望，以及公司轉型結盟聯發科、威盛及Google，串接「元宇宙」生態鏈布局等三大議題。

樺漢前10月營收744.41億元，較去年同期成長12.65％，主要受惠於IPC設計製造、品牌通路及系統整合三大事業體同步增長，第4季則有自助結帳機、自助公益彩票機、智能博弈機等專案持續出貨，有機會逐步墊高營收表現。

在轉投資部分，樺漢旗下帆宣10月營收報喜，達30.62億元，年增49.61％、月增8.87％，一舉改寫歷史新高。樺漢董座朱復銓先前表示，目前在手訂單已超過300億元，對業績抱持樂觀態度。市場預期，隨著半導體龍頭拍板在高雄設廠，相關廠務設備有機會藉由帆宣導入樺漢集團整合系統解決方案，增添業績動能。

此外，樺漢11日法說登場，除了關注第3季獲利、毛利表現外，最新年度展望與缺料、塞港等供應鏈問題，預期也是市場聚焦重心。

值得注意的是，樺漢近年啟動轉型布局，引進聯發科、威盛及旗下威鋒電子為私募投資人，聚焦雲智慧平台發展，並與Google策略結盟，將協助開發新一代穿戴式設備及周邊裝置，串接上游晶片、軟體與生產製造及終端出海口，初期目標鎖定智慧城市、智慧製造、智慧零售、金融服務以及媒體娛樂等產業，且合作對象皆是「元宇宙」概念重要成員，具提前卡位相關商機優勢。

法人指出，樺漢受惠歐美國家逐漸解封，帶動智慧辦公、智慧零售及娛樂博奕等IPC產品市場需求回溫，隨著優化產品組合結構，以及嚴控各項費用支出等策略的效益逐步發揮，減緩其他事業體成本上漲壓力，營運體質轉佳，第4季營收將維持年增1成以上水準，全年營收挑戰新高。