最狂購物節雙11即將到來，花旗(台灣)銀行攜手電商平台，推出市場超狂回饋，新戶申辦花旗PChome聯名卡可享最優40％回饋；雙11活動期間(即日起至2021年11月30日)，花旗全卡友更可享11％至22％有感回饋，全面助攻精打計算的卡友。

隨著五倍券帶動消費復甦，各大電商平台推出優惠活動，花旗(台灣)銀行祭出市場最高40％信用卡回饋。即日起至2021年12月31日，新戶申辦花旗PChome聯名卡享核卡後30日內，天天加碼7％回饋無上限。PChome聯名卡新戶加碼7％結合6％權益回饋、以及雙11限量加碼登錄活動，即日起至11月15日前累計回饋率直衝 40％，堪稱市場最重量級回饋。

花旗全卡友於雙11期間(即日起至2021年11月30日止)在四大電商平台消費，皆可享受花旗提供的回饋優惠。 花旗卡友登錄且於蝦皮購物使用花旗卡消費，單筆消費滿1000元，限量輸碼登錄享111元刷卡金回饋，最高可享11％回饋。 PChome線上購物最高享21％回饋，限量登錄且刷花旗卡單筆消費，分期金額滿10000元，享2100點P幣回饋(價值2100元)，回饋率高達21％；累積金額滿80000元，限前10名再享8000點P幣回饋(價值8000元)。

momo購物網最高享22％回饋，活動期間，限量登錄且刷花旗卡累積消費滿11111元，享2500元紅利金回饋，回饋率達22％；累積消費滿50000元，限前100名再享6000元紅利金回饋。Yahoo購物中心／超級商城，最高享22％回饋；登錄且刷花旗卡於Yahoo!奇摩購物中心／超級商城(含購物中心商店)單筆分期消費滿50000元(不可跨平台累積)，限量名額享11000點超贈點回饋，回饋率達22％。

深受年輕世代喜愛的花旗饗樂生活卡，即日起至2021年12月31日前結合PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物三大網購平台，推出饗樂卡「天天網購日最優享12％」活動，天天網購都能享受花旗回饋，11月指定期間登錄，可享最高27％優惠回饋，一卡在手，體驗精采生活。