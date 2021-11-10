自行車零件廠日馳（1526）在產能利用率提高下，毛利率大增，推升第三季EPS達1.06元，年增28％；前三季毛利率提高到逼近29％，稅後淨利1.93億元，EPS達3.22元，創下同期新高！今日早盤股價一度大漲3元、漲幅逾6％。

日馳受惠於組車廠挹注大量零件訂單，推升10月合併營收達1.71億元，年增率56.63％；前10月合併營收14.78億元，年增率達48.76％，營收表現亮眼。

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