日馳前三季獲利亮眼 早盤股漲逾6％ 10:592021/11/10 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車零件廠日馳（1526）在產能利用率提高下，毛利率大增，推升第三季EPS達1.06元，年增28％；前三季毛利率提高到逼近29％，稅後淨利1.93億元，EPS達3.22元，創下同期新高！今日早盤股價一度大漲3元、漲幅逾6％。 日馳受惠於組車廠挹注大量零件訂單，推升10月合併營收達1.71億元，年增率56.63％；前10月合併營收14.78億元，年增率達48.76％，營收表現亮眼。 恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％ 台股波動 券商10月獲利大者恆大 #大量 #日馳 #早盤 #EPS #推升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維田Q3獲利爆發 季增逾四成 04:102021/11/10 證券．權證 《電子零件》南電Q3獲利飆新高 前3季賺逾1股本 08:012021/11/10 財經 《金融股》康和證10月獲利衝新高 前10月逼近年度新猷 08:012021/11/10 財經 眼鏡股前三季EPS 精華奪冠 04:102021/11/10 證券．權證 中菲行 前三季賺逾一股本 04:102021/11/10 財經要聞 工具機廠 Q3、前三季全面獲利 04:102021/11/10 證券．權證 南電前三季賺逾1個股本 04:102021/11/10 證券．權證 恆大汽車擬配售1.74億股 融資約5億港元 10:062021/11/10 兩岸 《金融股》台新金15日法說 前10月EPS為1.5元 09:092021/11/10 財經 不畏限電 安力前十月營收亮眼 04:102021/11/10 證券．權證 《類股》萬海、中菲行Q3獲利再創高 EPS分達14.57元與4.23元 08:012021/11/10 財經 財經熱門新聞 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 跟風台積電搶買高雄房？他曝真實現況：來不及了 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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