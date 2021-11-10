人民幣兌美元中間價10日報6.3948，較9日中間價報6.3903，跌45個基點，跌幅為0.07％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日在公開市場進行人民幣（下同）1000億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2％。

此為人行連續第四日進行該規模操作，因10日有500億元逆回購到期，單日淨投放500億元。路透統計，本周共有逆回購到期2200億元，8日和9日各到期100億元，10日和11日各到期500億元，12日則到期1000億元。