倒數2021年、迎接2022年，7-ELEVEN經營、在地最大的OPEN POINT O2O會員服務平台呼應低接觸消費趨勢，不畏疫情影響提升OPEN POINT點數在消費市場使用深度與廣度，可跨通路使用、無接觸式消費折抵、兌換商品，自疫情最嚴峻的5月開始點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高。

年底前尚有1000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，鼓勵近1400萬會員可以「點數跨16大通路當現金花」、「跨50大品牌百大商品超值換」、「餘額點數APP愛心捐」3大活動活用點數，並公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率最高達0.5％，讓點數更好集、會員好康再升級。

為了讓OPEN POINT點數更好集、更好用，7-ELEVEN宣布2022年OPEN POINT快速累點攻略即將推出。

2022年1月1日起OPEN POINT會員持已綁定會員帳號的集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)到7-ELEVEN消費點數回饋率提升至0.5％、較2021年提升0.17％，未來也將不定期跨通路合作、每日輪番推出OPEN POINT超級會員日，如每周二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高20倍送，方便會員計畫性消費、OPEN POINT點數周周翻倍賺。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT今年來積極推動會員優享策略，以「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大主軸帶動會員貢獻度逾50％，點數兌換跨50大品牌、上千款商品與服務已成功吸引超過600萬人次使用，名列OPEN POINT APP前三大熱門服務之一，更帶動會員活躍度倍數成長，平均每2位國人就有1人是OPEN POINT會員，尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至16大生活消費通路，藉由集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 )或會員帳戶綁定就能一次完成支付、累點、折抵3大流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。

滿足年底兌換高峰，即日起至12月31日止，OPEN POINT APP「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換3大方向規劃、兌換品項每周更新，像是免費兌換星巴克咖啡、7-ELEVEN聯名鮮食，跨通路兌換康是美、統一時代百貨、博客來等品牌購物金；點數互換與LINE POINT、PChome P幣、貝殼幣、長榮航空或ANA里里程、高鐵TGO等合作；服務兌換如BEING FIT健身時數、GoShare/WeMo Scooter/iRent騎乘金等多元業態合作，提供會員更多點數使用選擇、架構多元豐富的OPEN POINT點數生態圈。

OPEN POINT APP雙重愛心捐點服務不受疫情影響逆勢成長200％，2021年累積募集上千萬點愛心點數，可見消費者越來越習慣參與數位公益行動。持續鼓勵會員多多益善、捐出餘額點數，即日起至12月31日止OPEN POINT APP與7-ELEVEN把愛找回來合作推出多元愛心捐點活動，整合OPEN POINT與小7集點卡雙公益捐點邀請會員24小時都可以線上隨手捐點數，助11大公益團體就近到7-ELEVEN兌換各種民生物資、滿足服務的弱勢家庭日常所需。