昨天在NBA場上熱火與金塊發生激烈衝突，金塊約基奇(Nikola Jokic)對熱火馬基夫莫里斯(Markieff Morris)的防守動作感到不滿，憤而向前用右肘大力推倒對方，雙方都被判惡意犯規驅逐出場，賽後吉米巴特勒(Jimmy Butler)和隊友到金塊更衣室找人，外界普遍認為是找約基奇，不過據記者爆料其實他們目標另有他人。

The Morris-Jokic family feud explained: Why the twins vs. Nikola’s brothers have taken center stage at @TheAthletic



Story includes the truth about who Jimmy Butler was inviting to the back hallways last night (it wasn’t Jokic). https://t.co/nkO4aQTgpd — Sam Amick (@sam_amick) November 9 2021

《丹佛郵報》攝影師艾倫(AAron Ontiveroz)發出照片，呈現吉米巴特勒帶著隊友到金塊到更衣室堵人的畫面，但隨後遭到制止沒有引發另一波衝突，而據知名記者阿米克(Sam Amick)指出，巴特勒要找的人其實不是約基奇，是金塊助教葛拉漢(Stephen Graham)，而制止巴特勒的人還有熱火總經理艾利斯伯格(Andy Elisburg)。

That is Heat General Manager Andy Elisburg playing the defense. https://t.co/ovaADoJmJq — Ira Winderman (@IraHeatBeat) November 9 2021

巴特勒在約基奇推倒莫里斯後感到非常不滿，事後一直衝著坐在板凳上的約基奇噴垃圾話，看起來非常想找他打一架，他也因此吞下一次技術犯規，然而沒想到賽後巴特勒怒氣未消，和隊友洛瑞(Kyle Lowry)、阿德巴約(Bam Adebayo)、戴德蒙(Dewayne Dedmon)走向金塊休息室，這個畫面也在網上瘋傳。

而賽後演進的衝突還不只這個，莫里斯雙胞胎弟弟馬可斯莫里斯(Marcus Morris)在推特上發文說：「等我哥轉身然後推他，我記住了。」不過約基奇的哥哥也跳出來幫自己人說話，標記馬可斯莫里斯說：「你不該插手此事，不能威脅我兄弟！是你哥先使出骯髒動作。若你想再繼續，我們會等你！」

Nikola Jokic: "It's a stupid play. I feel bad... I think it was a dirty play and I just needed to protect myself. I am not supposed to react that way... it happens. I feel bad. I am not supposed to react that way but I got to protect myself... it was just in the moment." — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) November 9 2021

昨天這場衝突引爆整個NBA，不少人都在談論，有人認為馬基夫莫里斯防守動作不當，會讓約基奇生氣理所當然，不過約基奇在接受訪問時坦承自己有錯，他說：「我只是想保護自己，但我不該那樣做，那是沒品且愚蠢的行為。我不知道誰給我看了影片，但他顯然撞到頭，我覺很糟。」