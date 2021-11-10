台中市第二選區立委補選引發各界關注，民進黨推出前立委林靜儀參選，國民黨昨(9日)則是宣布由前立委顏寬恒參選。國民黨立委江啟臣昨晚表示，接下來的60天，寬恒兄會相當辛苦，但是台中人絕對會全力相挺一位挺在地的有心立委，且兩人是立院老同事，希望能再度成為好戰友。

江啟臣在臉書寫下，寬恒兄說得很好，未來的兩個月是一場在地的選舉，是單純的鄉親，選出一位單純為鄉親的民意代表，鄉親要的很簡單，就是安居樂業，而不是每天在玩政治、搞抹黑。他說，「接下來的60天，寬恒兄會相當辛苦，但是台中人絕對會全力相挺一位挺在地的有心立委，絕不會選一位聽黨指揮、為黨護航，當黨一聲命下就捨棄在地鄉親的不適任民代」。

江啟臣更說，跟寬恒兄是立院老同事，希望明年1月9號的投票結果，能讓兩人再度成為一起監督政府、為人民發聲、為鄉親服務的好戰友。此篇文已有超過1.6萬名網友按讚，有人留言表示，「我也是台中人一起加油打氣」、「只有在地人才會懂在地人的心」、「加油，繼續深耕地方」。