工業電腦廠泓格(3577)2021年第三季營運雖較第二季下滑，但表現仍持穩高檔，稅後淨利0.34億元、每股盈餘（EPS）0.65元。累計前三季稅後淨利稅後淨利1.09億元、年增達4.53倍，每股盈餘2.07元，均創僅次於2016年的同期次高。

泓格股價8月底觸及59.9元的10年8個月高點，隨後拉回47.1～50.8元區間盤整，11月起上攻力道轉強，今（10）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.35％至55.3元，早盤維持逾5％漲勢，領漲工業電腦族群。

泓格第三季合併營收2.38億元，雖季減16.62％、仍年增達30.63％，改寫同期次高。毛利率58.92％、營益率16.11％，低於第二季58.93％、22.69％，優於去年同期55.72％、6.12％，毛利率創歷史次高。

在本業獲利持穩高檔，配合業外收益躍增挹注下，泓格第三季稅後淨利0.34億元，雖季減33.63％、但年增達3.54倍，每股盈餘0.65元，低於第二季0.98元、遠優於去年同期0.14元，雙創僅次於2016年的同期次高。

累計泓格前三季合併營收7.46億元、年增達36.64％，創同期新高。毛利率57.71％、營益率17.82％，分創同期新高及次高。配合業外轉虧為盈挹注，使稅後淨利1.09億元、年增達4.53倍，每股盈餘2.07元，雙創僅次於2016年的同期次高。

泓格亦公布10月自結合併營收1.07億元，較9月0.74億元躍升44.34％、較去年同期0.65億元跳升達65.23％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收8.53億元，較去年同期6.11億元成長達39.68％，改寫同期新高。

泓格著眼零組件供不應求短期難解，去年初便積極購料拉高庫存因應，除成功確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶轉單，帶動今年以來營運逆勢突圍，成長動能明顯轉強。展望下半年，雖然缺料開始有所顯現，但公司看好產業發展趨勢，力拚營運優於上半年。

此外，泓格跨足醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料新藍海市場發展新業務，斥資近4億元打造高分子材料工廠，於2019年11月落成試量產。雖然去年受疫情影響尚未帶來貢獻，但布局效益開始逐步顯現，近期獲得美商代理銷售合約，明年可望開始帶來貢獻。

據了解，泓格目前醫療用TPU已有2條產線，目前處於試量產階段，年底預計增加第3條產線，此次與美商簽署代理銷售合約，將鎖定中國大陸市場，看好明年將對整體營運開始帶來較明顯貢獻，且因毛利率達7～8成，有望顯著提升毛利率表現。