隔夜美股終止連漲多日的升勢，並失守迭創歷史記錄的高點，受此影響，周三香港股市早盤小跌，恆生指數目前跌0.17%，為24772.10點。國企股跌0.19%，為8789.53點。

恆生科技指數微跌0.07%，重量級的騰訊即將公布業績，目前上漲1.64%，稍早前一度漲近3%。根據彭博社所做的預測調查，騰訊第三季營收估年增15.9%，為1454.13億元人民幣。經調整後每股盈預估為3.348元人民幣，年增1%。

其他主要科技股方面，中芯國際跌1%，聯想漲1.5%，快手跌2%，美團漲近1%，嗶哩嗶哩漲0.7%，阿里巴巴跌0.6%。

舜宇光學10月車載鏡頭出貨較9月成長，激勵股價由跌轉升，稍早前一度漲3%。該公司公布10月手機鏡頭出貨量年減27.8%、月減13.2%。車載鏡頭出貨量年跌22.6%，但較9月增長3.8%。

中國動力煤期貨創下逾兩個月新低，中煤能源、兗煤、神華、首鋼資源和易大宗等煤炭股持續走跌。

債務利空持續壓頂，花樣年今日復牌開盤重挫50%，目前仍跌43%。

執行長馬斯克可能出售10%持股的消息持續發酵，特斯拉股價再大跌12%，相關概念股重挫，億和控股目前跌逾7%，力勁科技跌逾4%，贛鋒鋰業跌6.5%，之前傳已取得特斯斯電池訂單的比亞迪亦下挫4.4%。此外，其同業理想汽車、小鵬汽車和長汽亦走跌。