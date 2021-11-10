10日根據路透社短觀報告，由於全球供給面持續吃緊，日本製造業信心在11月時跌至7個月新低。相反地，服務業卻因當地社交管制鬆綁，信心升至3個月高點。

路透社指出，日本11月製造業的短觀指數雖已連3個月下降，但對未來前景倒是沒那麼悲觀。同時，對日本服務業來說，除指數小幅增加外，也較能樂觀看待3個月以後的經濟環境。主因是新冠疫情趨緩，緊急狀態解除。

受訪的一家日本機械業者指出，由於晶片短缺加上鋼鐵價格飆高，逼得汽車製造商不得不減產，自己的營收與獲利表現均低於預期。

從10日的路透社短觀指數來看，製造業在2021年這一年，8月來到目前的高峰期為33點，但11月卻下滑至13點，除連續3個月減少外，也是7個月來最低。而服務業的指數，從負1升至11月的正1，創3個月新高。

實際上來看，一家日本服務業者坦言，自己業務並沒有明顯改善，因為新冠病毒造成的衝擊時間太久，整體需求尚未大幅回升。

另外，一家日本批發商也同意地說，抑制疫情擴散所實施的緊急狀態雖解除，商業活動看似陸續重啟。但需求卻未同步跟進。

日本央行在10月發布的官方版短觀報告曾指出，由於全球需求強勁，日本大型製造業者的信心出人意料地好轉。

展望未來，日企不管是製造業或服務業，大家都還是趨於樂觀，製造業對未來3個月的看法，數值從14升至19，服務業也從14增至15。

日本製造業對未來樂觀的理由，是因為當地最大出口項目汽車業的缺料問題可望有解，屆時整個相關產業鏈的營運也將會跟著一齊好起來。這份調查中，汽車與運輸部分，對未來3個月的看法也從10月份的零，大幅躍升至11月的29。

因此，一家日本精密機械製造商認為，自己業績尚未回歸至疫前，但新冠病毒所造成的影響看起來已是底部了，景氣也正在甦醒的道路上。