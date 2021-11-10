產險業在「雙十一」也不缺席，近期紛紛祭出優惠搶電商節商機。

泰安產險表示，該產險同步舉辦「泰安年終慶」及「年末加碼回饋禮」雙重活動，泰安產險網路投保折扣從72折起，另外有一些特別優惠，如1.投保「泰安疫」專案刷台新卡，登錄享最高350元回饋。2.付款使用「街口支付」最高享3％街口幣回饋。3.無論投保任何險種，即贈送Uber Eats新戶折扣金200元（無消費門檻）；特力屋官網預定特約服務，憑優惠代碼享九折及特力屋裝修中心消費滿5萬現折5千，單筆消費還可累積折扣（不含特定商品與服務費）。

泰安產說，另汽機車險到期前35天進行投保，早鳥回饋加碼抽momo購物金500元；每月前50名加入官網新會員，立即贈送Line Point30點的官網註冊禮。此外，即日起至12月31日，只要透過網路投保且符合資格者，就有機會將萬元好禮帶回家。

泰安產險表示，在年底之前，民眾於該公司官網投保汽、機車任意險、疫苗險、寵物險、住火險、傷害險、個人綜合保險、旅遊平安險及海域綜合保險，保費達200元以上即可參加抽獎，獎項包括gogoro VIVA新車、iPhone13。另外，網路投保金額達指定金額還可參加「年末加碼回饋禮」活動，獎品包含Laurastar IGGI手持蒸汽掛燙機等時下流行電器，且每月更換獎項。