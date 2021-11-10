實踐大學國際企管系副教授方信淵近日出席女兒「點二」的婚禮，他們其實沒有血緣關係，而兩人的緣份則要從2012年的大學畢業典禮開始說起，當時點二是方信淵的學生，因為與她相依為命的爸爸早已過世，只能靠自己努力生活，但畢業典禮當天沒有任何家人可以出席，還是讓她難掩寂寞，對此，方信淵便自告奮勇擔任「一日點爸」，沒想到這個緣份也延續了將近10年，今年他也出席點二的婚禮擔任證婚人。

方信淵日前在臉書PO文，談到與女兒「點二」的緣分，最早從點二讀大學說起，當時她是方信淵的學生，修過他的兩門課，因為媽媽很小就離開家，與點二相依為命的父親又在她18歲就去世，因此她自己努力打工賺取學費和生活費，就這樣獨自努力了6年。

點二因為經濟壓力斷斷續續的念書，直到2012年終於迎來自己的畢業典禮，方信淵透露，當時他在臉書上看到點二說自己不像別人，有父親可以來參加畢業典禮，她很想念父親，但也只能羨慕同學而已。當時方信淵便告訴她「好！畢業典禮那一天，我當妳爸爸。」當時點二以為只是玩笑話。

實踐大學國際企管系副教授方信淵近日出席女兒「點二」的婚禮，兩人的緣份讓不少網友深受感動，直呼是一日為師終身為父的最佳代表。（圖／方信淵授權提供）

方信淵透露，到了畢業典禮當天，他開車去學校的路上買了一束畢業花束與粉色的學士熊準備送給點二。「我來實踐教書13年，每年畢業常收到學生送的花或小禮物，但這可是我第一次送花給學生，因為今天，我不只是老師，我是點爸。」典禮之後他也像其他家長一樣，給了女兒一個大大的擁抱，並告訴她畢業以後要更加油！

如今將近10年過去了，方信淵今年11月6日在臉書發文表示，女兒「點二」今天要結婚了！從2012年的畢業典禮過後，他們家就多了一個女兒，這個緣份也延續到現在，如今他將在點二的婚禮擔任證婚人。

方信淵透露，婚禮那天點二的爸爸在天上看著應該想對她說「很開心你終於找到可信任的另一半，在未來的日子裡，分享你人生的喜怒哀樂，要當個好媳婦、好妻子，這樣爸爸就放心了。」而他則想告訴點二「如果你願意，我們家永遠都是你的娘家。」

貼文引起網友討論，「一日為師，終身為父的暖心版」、「看了你們的緣份真的會泛淚」、「看到眼眶泛淚」、「一日為師終身為父，我都要落淚了」。