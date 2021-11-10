春節國人返台檢疫規範有望再放寬！衛福部長陳時中今天透露，由於防疫旅館數量不足等多重因素，擬將10+4的檢疫方案改為7+7，最快本周就會宣布，否則會來不及。

由於春節期間返台人數眾多，指揮中心估計今年返台人數將超過4萬人，但防疫旅館數量仍然跟不上，按照陳時中估算，目前加上集中檢疫所，最多只能開出3萬5000間的量能，遠遠不及有需求的民眾。

為因應龐大的返台人潮，指揮中心日前宣布可讓國人改採10+4的居家檢疫模式，入住防疫旅館第10天，若採檢結果為陰性即可返家，但效果不彰引發地方抱怨執行面窒礙難行，今陳時中則再透露，考慮改為7+7，但相關配套還再討論，目前尚未定案。

至於何時會宣布？陳時中說本周一定會說明，否則再晚也來不及，指揮中心的原則是14天檢疫不能鬆綁，但地點上可以來討論，因此研議7+7的檢疫方案。

陳時中補充，7+7的檢疫還有一些配套措施待討論，因此確定今天下午不會宣布，只是證實現在有這一些討論。