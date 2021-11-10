108課綱實施後，高中職教師負擔加重，教育部長潘文忠去年宣布解編原來凍結的1400名國立高中職教師員額。不過全國教師工會總聯合會今天指控，教育部設下重重障礙，讓學校不敢申請聘用新教師。

全教總要求教育部，應將推估之1400個員額及人事費預算，按照學校法定員額數直接授核給學校，於明年預算應足額編列，不得再以任何理由推託遷延。

全教總今天召開「依法行政那麼難嗎？國教署是在哈囉？」記者會，理事長侯俊良表示，潘文忠去年10月19日宣布解編原來凍結的1400名國立高中職教師員額，這原本是遲到的正義，但卻無法落實。

侯俊良說，教育部國教署不願按照103年制定公布的」高級中等學校員額編制標準」直接核給法定員額，又針對111學年的編制，10月27日發文要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過的會議紀錄等，始能申請。

尤有甚者，教育部國教署還在申請注意事項第五款中載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回已增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致學校即使員額不足，也因顧忌而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展、教學品質與學生學習權。

全教總高中職委員會主委張瓊方說，依法行政是最低標準，按各機關之員額核給，本應依法給予，於編列預算時自應將法定員額之預算編列之，國教署不此之圖，竟然還設下重重關卡設限，完全不打算依法行政，消極怠惰、推諉拖沓，讓人不可思議。