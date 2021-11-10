「2021台灣設計展」由嘉義市主辦，12月24日起開放參觀，今年主題「家意‧以城為家 City as Home」，欲形塑一座具歸屬感的城市，讓每個到來的人，都能成為回家、「回嘉」的客人，今主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。

「2021台灣設計展」主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府指出，2021台灣設計展主視覺由「一件設計工作室」曾國展總監操刀，以城市、山林、家的意象層層敘說著嘉義市的兼容並蓄，使用大量分割與色塊，來呈現嘉義市的宜居、溫暖與熱情，繽紛活潑色塊組合，每個顏色代表不同產業與文化。

「2021台灣設計展」主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2021台灣設計展」主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

而動態主視覺由「二棲設計27Design」操刀，以主題 「家意‧以城為家 City as Home」為核心概念，以當中的圓形象徵山峰剪影外的阿里山日出，一路跳躍轉化成嘉義市中穿梭生活的人們，讓山景與城市的邊界融合交錯，也讓城市與人們之間的關係合而為一，並利用光影的變化，巧妙呈現出城市的時間感與轉變，展現嘉義市的慢活節奏。

「2021台灣設計展」主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2021台灣設計展」主視覺設計及動態主視覺同步亮相、曝光，活潑色塊組合成嘉義市多元風貌，也象徵嘉義市用「以城為家」的熱情歡迎每位客人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府表示，「2021台灣設計展」@嘉義市，將於12月18日、19日試營運，23日開幕暨專業人士開放日，24日至明年1月2日開放參觀，期望以「2021台灣設計展」作為設計導入城市治理之金鑰，開啟設計能量。誠摯邀請大家前來，體驗嘉義市「家意-以城為家City as Home」的城市魅力。